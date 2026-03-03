Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu'da İftar Programı Düzenledi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Alpu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programı, yoğun katılıma sahne oldu. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Biz bu sofralarda sadece ekmeğimizi değil, sevgimizi ve umudumuzu da paylaşıyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar davetleri, Alpu ilçesinde devam etti. Alpu Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrası, çok sayıda vatandaşın katılımıyla birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.

Programa Ünlüce'nin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve Seyitgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Uygun'un yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

İftar programında konuşan Güller, "Ramazan ayının manevi atmosferini ilçemizde hep birlikte yaşamamıza vesile olan Büyükşehir Belediyemize ve Sayın Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ünlüce ise ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, "Biz bu sofralarda sadece ekmeğimizi değil, sevgimizi ve umudumuzu da paylaşıyoruz. Dayanışma ve kardeşlik duygularını büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program boyunca Alpulu vatandaşlar, Ünlüce'ye yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Ünlüce, vatandaşla yakından ilgilendi.

İftar programı, duaların ardından sohbetle sona erdi.