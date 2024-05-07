Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı aşevi, ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılıyor. Belediye yetkilileri, ihtiyaç sahiplerinin her geçen gün arttığını belirterek vatandaşların aşevine katkıda bulunabileceğini söyledi.

"Şehir Paylaşmaktır" anlayışıyla belediyenin kendi imkanları ve bağışta bulunan Eskişehirlilerin katkıları ile bir sosyal yardım merkezi haline gelen aşevi, binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Tüm ihtiyaç sahiplerinin evlerine servis yapan aşevi görevlileri, evsiz vatandaşların da aşevine gelerek sıcak yemek aldıklarını bildirdi.

Aşevinin 2 aşçı, 4 şoför, 8 hazırlık personeli ve bir gıda teknikeri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştığını söyleyen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Zafer Örmeci, "Aşevinde üretilen yemekler tek kullanımlık kaplarda ve gıda güvenliği koşulları ön planda tutularak hizmet araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Aşevimiz, pazar günü hariç haftanın her günü, ihtiyaç sahibi ailelere 770 porsiyon sıcak yemek, 12 rehabilitasyon okulundaki ortalama 940 öğrenciye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor" dedi.

Olası doğal afetlere karşı da mobil aşevin tam donanımlı bir şekilde hizmet vermeye hazır olduğunu söyleyen Zafer Örmeci, "Mobil aşevimiz sayesinde olası durumlara karşı her zaman hazırız. Günlük bin 500 ve 2 bin kişiye yemek verebilecek kapasiteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Yemek yardımı alacak vatandaşların gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığının ciddi araştırmalarla tespit edildiğini vurgulayan belediye yetkilileri, taleplerin her geçen gün arttığını belirterek hayırsever vatandaşların da bu sürece katkıda bulunabileceğini söyledi.