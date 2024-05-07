Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı aşevi, ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılıyor. Belediye yetkilileri, ihtiyaç sahiplerinin her geçen gün arttığını belirterek vatandaşların aşevine katkıda bulunabileceğini söyledi.

07.05.2024 20:08  Güncelleme: 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı aşevi, ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılıyor. Belediye yetkilileri, ihtiyaç sahiplerinin her geçen gün arttığını belirterek vatandaşların aşevine katkıda bulunabileceğini söyledi.

"Şehir Paylaşmaktır" anlayışıyla belediyenin kendi imkanları ve bağışta bulunan Eskişehirlilerin katkıları ile bir sosyal yardım merkezi haline gelen aşevi, binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Tüm ihtiyaç sahiplerinin evlerine servis yapan aşevi görevlileri, evsiz vatandaşların da aşevine gelerek sıcak yemek aldıklarını bildirdi.

Aşevinin 2 aşçı, 4 şoför, 8 hazırlık personeli ve bir gıda teknikeri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştığını söyleyen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Zafer Örmeci, "Aşevinde üretilen yemekler tek kullanımlık kaplarda ve gıda güvenliği koşulları ön planda tutularak hizmet araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Aşevimiz, pazar günü hariç haftanın her günü, ihtiyaç sahibi ailelere 770 porsiyon sıcak yemek, 12 rehabilitasyon okulundaki ortalama 940 öğrenciye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor" dedi.

Olası doğal afetlere karşı da mobil aşevin tam donanımlı bir şekilde hizmet vermeye hazır olduğunu söyleyen Zafer Örmeci, "Mobil aşevimiz sayesinde olası durumlara karşı her zaman hazırız. Günlük bin 500 ve 2 bin kişiye yemek verebilecek kapasiteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Yemek yardımı alacak vatandaşların gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığının ciddi araştırmalarla tespit edildiğini vurgulayan belediye yetkilileri, taleplerin her geçen gün arttığını belirterek hayırsever vatandaşların da bu sürece katkıda bulunabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
20:30 Brezilya’da sel felaketi: Gremio’nun stadyumu sular altında kaldı Brezilya'da sel felaketi: Gremio'nun stadyumu sular altında kaldı
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:40:43. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement