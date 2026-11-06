Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hatboyu 1 Caddesi\'nde yama çalışması başlattı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ve kırsal ilçelerde ulaşım konforunu artırmak, yolları daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde asfalt çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda yama çalışmaları da gerçekleştirerek yolların mevcut durumunu iyileştiriyor. Bu kapsamda ekipler, Kırım ve Hatboyu 1 Caddesi'nde yama çalışmalarına başladı.

Yol yüzeyinde meydana gelen bozulmaları gidermek ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla sürdürülen çalışmalarla ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Ekiplerin mevsim şartlarına göre kent genelinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.