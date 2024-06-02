Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı İddialarını Yalanladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı İddialarını Yalanladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hayvan pazarında kurbanlık satmak isteyen üreticilerin iddialarını yalanladı. Belediye yetkilileri, pazar yerinde sosyal alanlar ve su muslukları bulunduğunu açıkladı.

02.06.2024 13:56  Güncelleme: 13:58
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), hayvan pazarında kurbanlık satmak isteyen bazı üreticilerin iddialarını yalanladı. Büyükşehir yetkilileri "Pazar yerimizde sosyal alanlar olarak çay ocağı, yemekhane, wc, duş ve mescit hizmet vermektedir. Satış için pazara getirilen hayvanların su ihtiyacı için, kapalı alanda her padok içinde su muslukları yer almaktadır. Açık alanda bulunan çadırların su ihtiyacı için kenarlarda su muslukları ve su olukları bulunmaktadır" açıklaması yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 30 Mayıs 2024 tarihinde bir televizyon kanalında bazı üreticilerin "Pazar alanından yer alamadıkları, çay ocağı, tuvalet, duş, mescit, yemekhane gibi yerlerin olmadığı, su sorunu yaşadıkları, hayvanlara su bulunamadığı" gibi iddialarda bulunduklarını ifade ederek konuyla ilgili açıklama yaptı. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Büyükşehir Belediyemize ait Muttalip Sarıcakaya yolu 2'inci kilometrede bulunan hayvan pazarı, 3 Haziran itibarıyla kurban pazarı olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Pazarda, kapalı olarak 72 adet küçükbaş hayvan padoğu, 36 adet büyükbaş hayvan padoğu bulunmaktadır. Çadır kurarak hayvan satmak için ise açık alanda 210 adet yerimiz bulunmaktadır. Besiciler bu alanları bayramın üçüncü gününe kadar kullanabilmektedirler. Pazar yerimizde sosyal alanlar olarak çay ocağı, yemekhane, wc, duş ve mescit hizmet vermektedir. Satış için pazara getirilen hayvanların su ihtiyacı için, kapalı alanda her padok içinde su muslukları yer almaktadır. Açık alanda bulunan çadırların su ihtiyacı için kenarlarda su muslukları ve su olukları bulunmaktadır. Ayrıca pazar alanı içinde su tankerimiz gün içerisinde dağıtım yapmaktadır. Besicilerin ve kurban almaya gelen vatandaşların kesim alanı ile ilgili talepleri, belediyemizin yeni dönem projelerinden olan mezbaha yapımı ile karşılanacaktır. Ayrıca satış alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılarak pazar hazır hale getirilmektedir. Değerli halkımızın bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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