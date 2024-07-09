Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Üreticilerine Yonca Balyası Dağıttı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Sarıcakaya ve Mihalgazi'deki hayvan üreticilerine yonca balyası dağıttı.
Sarıcakaya Laçin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarlada ekilen yoncanın hasadı yapıldı. Hasat edilen yoncalar balya haline getirilerek EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından destek başvurusu yapan hayvan üreticilerine teslim edildi.
Destek başvurusu yapan 71 üreticiye toplam bin 430 adet balya dağıtıldı.
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