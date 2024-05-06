Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Eğitim Semineri Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Eğitim Semineri Düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Seyitgazi ilçesinde kadın sağlığı eğitim semineri düzenledi. Seminerde temizlik ve beslenme, güvenli annelik, kadın sağlığı sorunları gibi konular anlatıldı.

06.05.2024 15:20  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi'nde "Kadın Sağlığı Eğitim Semineri" düzenlendi.

2008 yılından bugüne yaklaşık 33 binden fazla kadına danışmanlık ve eğitim hizmeti veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü aracılığıyla ilçelerde yürüttüğü eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi'nde de düzenlenen "Kadın Sağlığı Eğitim Semineri" düzenlendi.

Seminere; Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın da katıldı.

Başkan Tepe, kadınlara verdiği destek dolayısyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Tepe, bu tür eğitim faaliyetlerinin önemli bir farkındalık oluşturduğuna dikkati çekerek seminerlerin devamını diledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın da katılımcı kadınlara teşekkür ederek, eğitim seminerinde verilen bilgilerin önemine vurgu yaptı.

Uzman görevliler tarafından temizlik ve beslenme, güvenli annelik, bedenimizi tanıyalım, kadın sağlığı sorunları, üreme sağlığı gibi konuların anlatıldığı eğitim seminerinde kadını ve aileyi korumaya yönelik bilincin oluşturulması amaçlandı. Kadınlara, kadın sağlığı alanında hayatlarının farklı dönemlerinde karşı karşıya kaldıkları bazı riskli durumlar için almaları gereken önlemler anlatıldı ve tavsiyelerde bulunuldu.

Toplamda 6 hafta sürecek eğitimler sonunda kadınlar katılımcı belgelerini alacak.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Seyitgazi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Eğitim Semineri Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:35:16. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Eğitim Semineri Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement