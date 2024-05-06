Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Eğitim Semineri Düzenledi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi'nde "Kadın Sağlığı Eğitim Semineri" düzenlendi.

2008 yılından bugüne yaklaşık 33 binden fazla kadına danışmanlık ve eğitim hizmeti veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü aracılığıyla ilçelerde yürüttüğü eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi'nde de düzenlenen "Kadın Sağlığı Eğitim Semineri" düzenlendi.

Seminere; Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın da katıldı.

Başkan Tepe, kadınlara verdiği destek dolayısyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Tepe, bu tür eğitim faaliyetlerinin önemli bir farkındalık oluşturduğuna dikkati çekerek seminerlerin devamını diledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın da katılımcı kadınlara teşekkür ederek, eğitim seminerinde verilen bilgilerin önemine vurgu yaptı.

Uzman görevliler tarafından temizlik ve beslenme, güvenli annelik, bedenimizi tanıyalım, kadın sağlığı sorunları, üreme sağlığı gibi konuların anlatıldığı eğitim seminerinde kadını ve aileyi korumaya yönelik bilincin oluşturulması amaçlandı. Kadınlara, kadın sağlığı alanında hayatlarının farklı dönemlerinde karşı karşıya kaldıkları bazı riskli durumlar için almaları gereken önlemler anlatıldı ve tavsiyelerde bulunuldu.

Toplamda 6 hafta sürecek eğitimler sonunda kadınlar katılımcı belgelerini alacak.