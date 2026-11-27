(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında İnönü, Mahmudiye, Alpu ve Sarıcakaya'da düzenlediği eğitimlerde, kadınları yasal hakları ve başvurabilecekleri destek mekanizmaları hakkında bilgilendirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınların hakları konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliğinde, 25 Kasım kapsamında ilçelerde, kadın hakları ve şiddetle mücadele eğitimleri gerçekleştirildi.

İnönü, Mahmudiye, Alpu ve Sarıcakaya ilçelerinde düzenlenen eğitimler, Av. Büşra Karadan Ünver tarafından verildi. Eğitimlerde kadına yönelik şiddetin farklı türleri ele alınırken, şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla sınırlı olmadığı; psikolojik, ekonomik ve diğer şiddet türlerinin de kadınların yaşamı üzerindeki etkileri anlatıldı. Katılımcılara 6284 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Şiddete maruz kalan ya da şiddet riski altında bulunan kadınların başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, hukuki destek yolları ve sahip oldukları haklar üzerinde duruldu.

Eğitimlerde ayrıca boşanma süreci, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi kadınların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri hukuki konular da ele alındı. Katılımcıların merak ettikleri soruların yanıtlandığı buluşmalarda, kadınların haklarını öğrenmeleri ve ihtiyaç duyduklarında doğru destek mekanizmalarına ulaşabilmelerinin önemi de vurgulandı.