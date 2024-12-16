Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 2024 Yılında Kentin Yollarında Yoğun Mesai

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılında kent merkezi ve ilçe kırsalında sorumluluk alanı içerisinde bulunan yolların yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla yoğun mesaisini sürdürdü. Ekipler bu yıl "Şehir uyurken Büyükşehir gece mesaisinde" sloganıyla, trafiğin aksamaması için çalışmalarını gece saatlerinde de gerçekleştirdi.

Sorunsuz bir üstyapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılında da konforlu ve güvenli yollar için aralıksız görev yaptı. "Şehir uyurken Büyükşehir mesaide" gece mesaisi kapsamında kentin birçok noktasında çalışma yapıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Merkez Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde 290 kilometre yol ağı kapsamında bulvar, cadde ve sokaklar Büyükşehir Belediyesi tesislerinde üretilen toplamda 155 bin ton asfalt malzemesi kullanılarak asfalt kaplama, asfalt yama ve tretuvar düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Kent merkezinde 2024 yılı iş programı kapsamında yetki ve sorumluluk alanında bulunan birbiriyle bağlantılı veya ayrı 51 farklı bulvar, cadde ve sokaklar olan Yaşar Kemal Bulvarı, Ulusal Egemenlik Bulvarı Köprüsü (TCDD Köprüsü), Çilem Caddesi Köprüsü (TCDD Köprüsü), Baksan Köprüsü (KGM Köprüsü), Ertuğrulgazi Caddesi, Eğitimciler Caddesi, Ulus Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gülpınar-Sarısungur- Akpınar Mahallesi arası, Gülpınar-Sultandere Mahallesi arası, Topel Kışlası Çevresi, Örme Sokak - Girneliler Sokak, Sırma Sokak-Osmanpaşa Sokak-Akkurt Sokak, Sakintepe-Kozkayı Mahallesi Arası, Gündüz Ökçün Bulvarı, Karlıtepe Caddesi, 1527. Cadde, Müftülük Sokak, Porsuk Bulvarı Eğri Sokak, Şehit Halit İlbay Caddesi, Fatih Bulvarı asfalt kaplama ve yol genişletme çalışmaları yürütüldü.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın kırsal 2024 yılı iş programı kapsamında ise ekip ve ekipmanları marifetiyle 3 bin 555 kilometre yol ağında, 20 bin ton sıcak asfalt (BSK) yama, 114 kilometre asfalt sathi kaplama, 5.5 kilometre BSK asfalt kaplama, 147 kilometre yol altyapısı ve genişletme çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca kırsalda üreticilere destek ve tarımsal üretimi teşvik amacıyla yaklaşık 2 bin 800 kilometrelik tarla yollarında greyderle yol tesviye ve bakım çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, planlı iş programı kapsamında hizmet alanında, altyapı kurumlarınca yürütülen çalışmaların yamaları ve yol bakım onarımları için kış şartlarında kullanılan soğuk asfalt üretimine geçildiğini, bu süreçte 10 bin ton soğuk asfalt üretimi gerçekleştirilerek kış mevsiminde de yağışsız günlerde asfalt onarımlarına devam edileceğini ifade etti.

2024 yılını değerlendiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şunları kaydetti:

"2024 yılı boyunca kent merkezi ve kırsalda yollarımızı daha güvenli hale getirmek için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Özellikle kent içi trafikte ana arter dediğimiz bölgelerde yapılacak yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının trafiği aksatmaması çok önemli bir konuydu. Bunu önceliğimiz olarak belirledik ve ekiplerimize de kolaylık sağlayacak şekilde gece mesaisi yaptık. Şehir uyurken Büyükşehir olarak mesaimizi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdük. Bu süreçte özellikle çalışma yaptığımız bölgelerdeki kıymetli hemşehrilerimin anlayış ve sabrı için çok teşekkür ediyorum. Kent merkezi ile kırsalda emekçilerimizin alın teriyle, şehrimize değer katacak çalışmalara ve hemşehrilerimizin yaşamını her alanda kolaylaştıracak uygulamalara aralıksız devam edeceğiz. 2025 yılında da yatırım programına göre hizmetlerimize devam edeceğiz."