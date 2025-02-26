Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Yönelik Anket - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Yönelik Anket

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çocuklar ve gençlerin zaman geçirmek istedikleri aktiviteleri öğrenmek için anket başlattı. 7-25 yaş arası ziyaretçilerin görüşleri doğrultusunda yeni sosyal alanlar oluşturulacak.

26.02.2025 14:32
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "Söz sırası çocuklarda ve gençlerde" diyerek harekete geçti. EBB, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki yeşil alanlarda, çocukların ve gençlerin nasıl zaman geçirmek istediklerini öğrenmek için anket yapıyor.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki yeşil alanları çocukların ve gençlerin taleplerini göre düzenlemek isteyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bunun için bir anket başlattı. 7-25 arasındaki yaş grubu ziyaretçiler için sosyalleşebilecekleri, aktivitelerle zaman geçirecekleri yeni bir uygulama alanı oluşturulmasını planlayan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı anket çalışmasıyla çocukların ve gençlerin fikirlerini soruyor.

Anket çalışmasında, "Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı'ndaki aktivite alanlarında nasıl zaman geçirmek istersiniz? Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı'nda yaş grubunuza uygun yeni bir alan tasarlanacak olsaydı nelerin olmasını isterdiniz? Yapmaktan en çok hoşlandığınız aktiviteler nelerdir? Parklarda hangi tür spor alanlarının olmasını istersiniz? Parklarda olmasını istediğiniz eğlenceli şeyler nelerdir" gibi sorular yönelten Büyükşehir Belediyesi, çıkan sonuçlara göre çeşitli aktivite alanları oluşturacak.

"Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı" anket çalışmasına ulaşmak için 'https://l24.im/gzSsru' adresine gidilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Yönelik Anket - Son Dakika

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