Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İnönü İlçesinde Afet Eğitim Programı - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İnönü İlçesinde Afet Eğitim Programı

28.04.2026 11:37  Güncelleme: 13:00
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, "afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı toplum" hedefi doğrultusunda İnönü'de afet eğitim programı düzenledi.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, "afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı toplum" hedefi doğrultusunda İnönü'de afet eğitim programı düzenledi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, afet bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnönü ilçesinde önemli bir afet eğitim programı gerçekleştirildi. Programda, Eskişehir İnönülüler Derneği ve İnönü Havacılık Kulübü gönüllüleri ile bir araya gelen ekipler, afet farkındalığını artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler verdi. Eğitimlerde; afet türleri ve afet bilinci, psikososyal ilk yardım, temel telsizcilik ve yangınla mücadele konularında uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı.

Amaç, her kesimi afetlere karşı bilinçli hale getirmek

Katılımcılara, olası afet durumlarında doğru davranış biçimleri, iletişim yöntemleri ve ilk müdahale süreçleri hakkında bilgiler sunulurken, saha uygulamalarıyla da öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı. Özellikle yangın güvenliği ve acil durum haberleşmesi konularındaki eğitimler, gönüllüler tarafından ilgiyle takip edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kültürünün yaygınlaştırılması için bu tür eğitimlerin kent genelinde devam edeceğini vurguladı. Amaçlarının, toplumun her kesimini afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli hale getirmek olduğu ifade edildi. İnönü'de gerçekleştirilen eğitim programı, gönüllülerin aktif katılımıyla verimli bir şekilde tamamlanırken, afet bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Eğitimler, haziran ayında Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hafif arama kurtarma eğitimleri ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İnönü İlçesinde Afet Eğitim Programı - Son Dakika

Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İnönü İlçesinde Afet Eğitim Programı - Son Dakika
