Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İnönü İlçesinde Afet Eğitim Programı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, "afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı toplum" hedefi doğrultusunda İnönü'de afet eğitim programı düzenledi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, afet bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnönü ilçesinde önemli bir afet eğitim programı gerçekleştirildi. Programda, Eskişehir İnönülüler Derneği ve İnönü Havacılık Kulübü gönüllüleri ile bir araya gelen ekipler, afet farkındalığını artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler verdi. Eğitimlerde; afet türleri ve afet bilinci, psikososyal ilk yardım, temel telsizcilik ve yangınla mücadele konularında uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı.

Amaç, her kesimi afetlere karşı bilinçli hale getirmek

Katılımcılara, olası afet durumlarında doğru davranış biçimleri, iletişim yöntemleri ve ilk müdahale süreçleri hakkında bilgiler sunulurken, saha uygulamalarıyla da öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı. Özellikle yangın güvenliği ve acil durum haberleşmesi konularındaki eğitimler, gönüllüler tarafından ilgiyle takip edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kültürünün yaygınlaştırılması için bu tür eğitimlerin kent genelinde devam edeceğini vurguladı. Amaçlarının, toplumun her kesimini afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli hale getirmek olduğu ifade edildi. İnönü'de gerçekleştirilen eğitim programı, gönüllülerin aktif katılımıyla verimli bir şekilde tamamlanırken, afet bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Eğitimler, haziran ayında Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hafif arama kurtarma eğitimleri ile devam edecek.