Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvancılık Desteği - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvancılık Desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere küçükbaş hayvanlar vererek kırsal kalkınmayı destekliyor. Başkan Ayşe Ünlüce, bu projelerin üreticilerin gelir düzeyini artıracağını ve yerel tarımı güçlendireceğini belirtti.

27.01.2025 10:28  Güncelleme: 12:21
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üretime teşvik etmek için ağıllarında yetiştirdiği küçükbaş hayvanları, üreticilere veriyor.  Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Belediyemiz tarafından sağlanan küçükbaş hayvan desteği, küçük üreticilerimizin daha güçlü, daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmelerine olanak tanıyor. Kırsaldaki üretim umudu her geçen gün daha çok artıyor" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri ile Türkiye'de birçok yerel yönetime örnek olan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştıran uygulamalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla hayata geçirdiği çok sayıda proje ile kırsalda üretim umudu yeniden yeşeriyor. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ağıllarda yetişen küçükbaş hayvanlar, küçük üreticilere destek olarak dönüyor.

Geçen yıllarda imzalanan "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine İlişkin İşbirliği Protokolü" ile birlikte Mihalıççık ilçesinin Sazak Mahallesi'nde, Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi'nde ve Alpu ilçesi Fevziye Mahallesi'nde kurulan koyun ağılında pırlak cinsi, merinos ve merinos melezi küçükbaş hayvan bulunuyor. Koyunların kuzulaması sonrası üreticiye destek amacıyla verilen küçükbaş hayvanlar, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Alpu Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi ile 2020 yılında imzalanan protokol kapsamında 240 koyun ve 10 koç olmak üzere 250 merinos ve merinos melezi küçükbaş hayvan bulunurken, bu rakam günümüzde Alpu'da 470, Seyitgazi'de ise 725'e ulaştı. 2023 yılında Mihalıççık Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında ise 240 pırlak koyun ve 10 pırlak koç ile başlanan ağılda sayı günümüzde 350'ye ulaştı. Alpu ilçesinde 21 üreticiye 215, Seyitgazi ilçesinde 30 üreticiye 305 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılırken, Mihalıççık ilçesinde de koyunların kuzulamasının ardından dağıtımlar başlayacak.

İlçelerde küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesi, desteklenmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve ilçelerin damızlık küçükbaş hayvan merkezi olmasını hedefleyen protokolün ilçelere büyük katkılar sunduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, desteklerin katlanarak artacağını söyledi.

Mihalıççık, Seyitgazi ve Alpu'da kurulan ağıllarda yetişen damızlık koyun ve koçlar sayesinde birçok hayvan üreticisine destek olunduğunu belirten Başkan Ünlüce, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak ve gelir düzeyi düşük çiftçilerimize destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerimize devam ediyoruz. Üretimin önemini her geçen gün anladığımız şu günlerde hem üretmeli hem de üretene destek olmalıyız. Çiftçimiz tüm zorluklara rağmen üretme ve topraklarına sahip çıkma kararlılığında olduğu sürece bizler de onları desteklemekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu ekonomik sıkıntıları ancak hep birlikte üreterek aşabiliriz. Her yıl küçük üreticimize verdiğimiz küçükbaş hayvan desteğinin hemşehrilerimizin hanelerine bereket getirmesini diliyorum. Belediyemiz tarafından sağlanan hayvan desteği, küçük üreticilerimizin daha güçlü, daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmelerine olanak tanıyor. Bu tür projeler, köylerdeki üretimin devamlılığını sağlarken, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da desteklemektedir. Ayrıca, yerel hayvancılığın gelişmesi, hem iş gücünü artıracak hem de Eskişehir'in tarım ve hayvancılık sektörüne olan katkılarını güçlendirecektir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman üreticilerimizin yanında olacağız. Üretimi daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvancılık Desteği - Son Dakika

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