Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Dönem Spor Kayıtları Başlıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz spor eğitimleri bu yıl da devam edecek. Sağlıklı ve aktif yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirilen spor eğitimlerinin yeni dönem kayıtları başlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk yetişkin ve çocuk spor eğitimleri için kayıtlar, 19 Ocak Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Tamamı ücretsiz sunulacak eğitimlerin kayıtları yalnızca online olarak tesisler.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden yapılacak. Detaylı bilgi almak isteyenler "0222 335 0 800/13" numaralı telefondan ya da instagram.com/ebbsporeskisehir adresinden yetkililere ulaşabilecek.

Eğitimlerde bu yıl da farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden geniş bir branş yelpazesi sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde yetişkinler için fitness, halk oyunları, yoga, zumba, mat pilates ve aerobik eğitimleri verilirken; çocuklar için halk oyunları (11-13 yaş) ve cimnastik (6-8 yaş) branşları yer alıyor. Ayrıca halk oyunları için Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde yetişkinler için de kayıtlar alınacak.

Şirintepe Spor Merkezi'nde yetişkinler fitness, halk oyunları, yoga, zumba, mat pilates, aerobik ve masa tenisi branşlarında eğitim alabilecek. Çocuklar için ise halk oyunları (8-10 yaş), cimnastik (6-8 yaş) ve masa tenisi (8-12 yaş) eğitimleri düzenlenecek.

Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi'nde yetişkinlere yönelik fitness eğitimleri; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda da çocuk ve gençler için hentbol (9-17 yaş), voleybol (8-12 yaş) ve basketbol (8-13 yaş) branşları olacak.

Osmangazi Spor Sahası'nda ise kız ve erkek çocuklar için futbol eğitimleri (7-11 yaş) gerçekleştirilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen bu eğitimlerle hem fiziksel hem de sosyal gelişime katkı sunmayı sürdürecek.

Eğitimler 26 Ocak'ta başlayacak.