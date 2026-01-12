Eskişehir'de Yeni Otopark Projesi Tamamlandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kent içi ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların park ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği otopark projelerine bir yenisini daha ekledi.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı ile Şehit Güngören Bostan Sokak kesişiminde yer alan yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda, engelli park alanı dahil 40 araç kapasiteli açık otopark düzenleme çalışmaları tamamlandı. EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kısa sürede bitirilerek otopark alanı vatandaşların hizmetine sunuldu.

?Yeni otoparkın hizmete girmesiyle birlikte bölge sakinleri ve pazarcı esnafı derin bir nefes aldı. Özellikle pazarın kurulduğu günlerde yaşanan trafik sıkışıklığının bu projeyle büyük ölçüde giderileceğini belirten vatandaşlar, projenin tam zamanında hayata geçirildiğini vurgulayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ekibine teşekkürlerini iletti.

EBB Şehir Plancısı Hatice Yağmur Cevizli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada otopark hamlesinin artarak devam edeceğini belirterek, ?"Şehrin muhtelif noktalarında yürütülen çalışmalarla toplamda 17 bin metrekarelik alan otopark kullanımına açılıyor. 2026 Eskişehir Yılı kapsamında planlanan yeni otoparklarla toplam kapasite 600 araca ulaşacak. Kanlıkavak Parkı, İskele 26 çevresi, Uluönder Tramvay Durağı ve Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı gibi kritik noktalarda da yeni otopark projeleri hayata geçirilecek" dedi.

?Büyükşehir Belediyesi, hem açık hem de kapalı otopark projelerinin planlanan takvim dahilinde süratle devam edeceği bilgisini paylaştı.