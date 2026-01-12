Eskişehir'de Yeni Otopark Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Yeni Otopark Projesi Tamamlandı

12.01.2026 13:25  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kent içi ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların park ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği otopark projelerine bir yenisini daha ekledi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kent içi ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların park ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği otopark projelerine bir yenisini daha ekledi.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı ile Şehit Güngören Bostan Sokak kesişiminde yer alan yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda, engelli park alanı dahil 40 araç kapasiteli açık otopark düzenleme çalışmaları tamamlandı. EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kısa sürede bitirilerek otopark alanı vatandaşların hizmetine sunuldu.

?Yeni otoparkın hizmete girmesiyle birlikte bölge sakinleri ve pazarcı esnafı derin bir nefes aldı. Özellikle pazarın kurulduğu günlerde yaşanan trafik sıkışıklığının bu projeyle büyük ölçüde giderileceğini belirten vatandaşlar, projenin tam zamanında hayata geçirildiğini vurgulayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ekibine teşekkürlerini iletti.

EBB Şehir Plancısı Hatice Yağmur Cevizli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada otopark hamlesinin artarak devam edeceğini belirterek, ?"Şehrin muhtelif noktalarında yürütülen çalışmalarla toplamda 17 bin metrekarelik alan otopark kullanımına açılıyor. 2026 Eskişehir Yılı kapsamında planlanan yeni otoparklarla toplam kapasite 600 araca ulaşacak. Kanlıkavak Parkı, İskele 26 çevresi, Uluönder Tramvay Durağı ve Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı gibi kritik noktalarda da yeni otopark projeleri hayata geçirilecek" dedi.

?Büyükşehir Belediyesi, hem açık hem de kapalı otopark projelerinin planlanan takvim dahilinde süratle devam edeceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yeni Otopark Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Zeytinburnu’nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

15:32
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
15:21
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu
AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:20
Fenerbahçe maçının stadı değişti
Fenerbahçe maçının stadı değişti
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 15:46:14. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yeni Otopark Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.