17 ülkeden üniversite öğrencisi, Eskişehir’de çocuk hakları için buluştu - Son Dakika
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17 ülkeden üniversite öğrencisi, Eskişehir’de çocuk hakları için buluştu

17 ülkeden üniversite öğrencisi, Eskişehir’de çocuk hakları için buluştu
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, AIESEC iş birliğiyle 17 ülkeden gelen üniversite öğrencilerine çocuk hakları sunumu ve atölye çalışması düzenledi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, AIESEC Eskişehir aracılığıyla 17 ülkeden Türkiye'ye gelen üniversite öğrencisini çocuk hakları programında bir araya getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, çocuk haklarının evrensel değerlerini uluslararası platformlarda paylaşmaya ve kültürler arası etkileşimi güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında AIESEC Eskişehir aracılığıyla 17 ülkeden Türkiye'ye gelen üniversite öğrencisini ağırladı.

Etkinlikte, uluslararası katılımcılara yönelik kapsamlı bir çocuk hakları sunumu ve interaktif atölye çalışması düzenlendi. Programda çocukluğun tarihsel gelişim sürecinden başlayarak çocuk haklarının ulusal ve uluslararası yasal dayanakları ele alınırken, Çocuk Hakları Birimi'nin sahada yürüttüğü hak temelli çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Atölyeler yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı kalınmadı; bugünün dünyasında çocukların karşı karşıya kaldığı temel hak ihlalleri de çok yönlü biçimde değerlendirildi. Katılımcılar, çocuk işçiliği, erken yaşta ve zorla evlilikler ile suça sürüklenen çocuklar başlıklarında oluşturulan çalışma gruplarında bir araya gelerek bu sorunların nedenlerini, çocuklar üzerindeki etkilerini ve çözüm önerilerini tartıştı.

Hazırlanan grup sunumlarıyla farklı ülkelerden gelen gençler, kendi deneyimlerini ve bakış açılarını paylaşarak çocuk hakları konusunda uluslararası bir fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: 17 ülkeden üniversite öğrencisi, Eskişehir’de çocuk hakları için buluştu - Son Dakika
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