Eskişehir'de 18 Motosiklet Ele Geçirildi

Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçelerindeki denetimlerde 18 motosiklete el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada, 220 motosikleti inceleyen ekipler, 18 motosikletten 8'inin çalıntı, 9'unun şase numarasının kazınmış ve 1'nin hacizli-yakalamalı olduğunu belirledi.
9 şüpheli ekiplerce adli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.
18 motosiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü.
