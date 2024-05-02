Eskişehir\'de 2 cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 cep telefonu dükkanından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçede bulunan 2 cep telefonu dükkanında gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekipler, çalışma sonucu, iş yerlerinden 34 kulaklık, 3 akıllı saat, 1 tablet, 8 cep telefonu, 9 taşınabilir şarj cihazı ve 3 bin 500 dolar çalan şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti.

Şüpheli M.E. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.