Eskişehir'de Her Ayın 26'sı Kent Genelinde İndirim Kampanyası

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliğiyle başlatılan "2026 Eskişehir Yılı" projesi kapsamında, kent genelinde geniş katılımlı bir indirim kampanyası hayata geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in çağrısına katılan esnafın gönüllü desteğiyle her ayın 26'sı, Eskişehirliler için avantajlı alışveriş gününe dönüştü.

Esnaftan büyük destek

Kampanyaya tekstilden gıdaya, kafelerden kuaförlere kadar pek çok farklı sektörden destek geldi. Eskişehir sokaklarında asılan "Her Ayın 26'sı Eskişehir'in Günü" afişlerinin kentte hareketlilik oluşturduğu ifade edildi. Esnaflar, kampanya ile hem vatandaşın bütçesine katkıda bulunmayı hem de şehrin ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Şehrimizle birlikte kazanıyoruz"

Kampanyaya katılan bir kafe işletmecisi, "2026 Eskişehir Yılı'nda biz de üzerimize düşeni yaparak her ayın 26'sında tüm menümüzde yüzde 26 indirim sunuyoruz" dedi. Tekstil sektöründeki bir başka esnaf ise "Bu şehirden kazanıyoruz, bu şehirle büyüyoruz. Eskişehirspor havluları dahil pek çok üründe indirimler uyguluyor ve müşterilerimize hediyeler veriyoruz" sözleriyle kampanyanın heyecanını paylaştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, çağrıya gönülden katılan tüm esnafa teşekkür ederek hayırlı kazançlar diledi.