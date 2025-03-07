Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu saldırganın yargılanmasına başlandı

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Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takarak çay bahçesindeki 5 kişiyi cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Arda K, takım elbiseyle katıldı.

Avukatlar ile müştekiler Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş da salonda hazır bulundu.

Duruşmada olayın tanığı olan 3 kişinin kimlik tespiti yapıldı.

Sanık avukatının, duruşmada Arda K. ile yazışmaları olan 18 yaşından küçük çocuğun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenecek olmasından dolayı istediği kapalı duruşma talebi, mahkeme heyetince kabul edildi.

Taraflar dışındaki tüm katılımcıların salondan çıkarılmasının ardından yargılanmaya başlandı.

İstenen cezalar

Cumhuriyet Savcısı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan ve Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan tutuklu sanık Arda K'nin 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüsten" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Olay

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda K. (19) bazı kişilere bıçakla saldırmış, çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek saldırıda yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.