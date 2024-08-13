Eskişehir'de 5 Kişiyi Yaralayan Saldırgan Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan saldırganın gözaltına alındığını duyurdu ve yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder tramvay durağı yakınlarında, sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Tunç, saldırıda yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi.
Bakan Tunç'un X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
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