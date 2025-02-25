Eskişehir'de 8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası Düzenleniyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sporun birleştirici gücüyle kutluyor. EBB ve Eskişehir Tenis Akademisi (ETA) iş birliğinde "8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası" düzenleniyor.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ETA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir turnuvayla kutluyor. Tenis tutkunu kadınlara özel düzenlenen turnuva büyük bir heyecana sahne oluyor.

104 sporcunun katılımıyla başlayan turnuva, 13-25 yaş, 26 yaş ve üzeri ve yeni başlayanlar olmak üzere üç kategoride gerçekleşiyor. Müsabakalar, Eskişehir Tenis Akademisi kortlarında devam ederken, sporcuların kıyasıya mücadelesi izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

Turnuva sonunda her kategoride dereceye giren ilk iki sporcu kupa ile ödüllendirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, kadınların spora teşvik edilmesi ve sporun yaygınlaştırılması amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edecek.