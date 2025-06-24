Eskişehir'de Açık Hava Spor Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Açık Hava Spor Etkinlikleri Başlıyor

24.06.2025 13:27
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Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin açık havada spor yapmalarını sağlamak amacıyla sabah sporları etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler her hafta 3 farklı noktada gerçekleştirilecek.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen egzersiz eğitimleri, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturmaya bu yıl da devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların katılımı ile açık havada düzenlediği etkinliklerde Eskişehirlileri spor ile buluşturmaya devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açık havada düzenlenecek sabah sporu etkinlikleri, 3 farklı noktada yapılacak. Her hafta saat 09.00-10.00 saatleri arasında yapılacak olan etkinlikler 30 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

Sabah sporları Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Perşembe günleri Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı ile Özdilek AVM yanı koruluk alanda; Cuma günleri ise Kumlubel Parkı'nda (Aydınlı Sokak) yapılacak.

Uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılacak etkinliklerde Eskişehirliler, açık havada spor yapmanın keyfini yaşayacak.

Kaynak: ANKA

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