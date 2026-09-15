Eskişehir'de Ahilik Haftası töreninde yılın ahi, bacısı, kalfası ve çırağı ödüllendirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Ahilik Haftası töreninde yılın ahi, bacısı, kalfası ve çırağı ödüllendirildi

Eskişehir\'de Ahilik Haftası töreninde yılın ahi, bacısı, kalfası ve çırağı ödüllendirildi
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Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı; 71 yıllık meslek hayatıyla berber Zeki Tarhan "Yılın Ahisi" seçildi. Törende Belkız Günyayla'nın kaftanını Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce giydirdi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de "Ahilik Haftası" kutlama programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Yılın Ahi Bacısı" seçilen Belkız Günyayla'nın kaftanını giydirdi. Ünlüce, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Eskişehir'de Ahilik Haftası, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi ve Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ahilik kültürünün temelini oluşturan dayanışma, dürüstlük, meslek ahlakı ve emeğe saygı mesajlarının öne çıktığı törende, yılın ahileri de ödüllendirildi.

Vilayet Meydanı Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri, esnaf ve sanatkarlar ile çok sayıda davetli katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, meslek hayatındaki başarıları ve yıllardır sürdürdüğü emeğiyle örnek olan isimler de unutulmadı. 71 yıllık meslek hayatını geride bırakan berber Zeki Tarhan "Yılın Ahisi", Belkız Günyayla "Yılın Ahi Bacısı", Enes Akkurt "Yılın Kalfası", Yunus Emre Açıkgöz ise "Yılın Çırağı" seçildi.

Ahilik geleneğinin önemli simgelerinden olan şed kuşatma ve kaftan giydirme töreninde, "Yılın Ahi Bacısı" seçilen Belkız Günyayla'nın kaftanını ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce giydirdi.

Törende ayrıca yılın ahisi, ahi bacısı, kalfası ve çırağına plaketleri takdim edildi.

Ünlüce, Ahilik kültürünün yüzyıllardır toplumsal dayanışmanın, meslek ahlakının ve emeğe saygının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı. Başkan Ünlüce, "Alın teriyle üreten, kentimizin ekonomisine değer katan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ahilik Haftası töreninde yılın ahi, bacısı, kalfası ve çırağı ödüllendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Ahilik Haftası töreninde yılın ahi, bacısı, kalfası ve çırağı ödüllendirildi - Son Dakika
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