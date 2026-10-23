Eskişehir\'de ayakkabıda 1 kilo 120 gram uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de ayakkabıda 1 kilo 120 gram uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphesiyle takibe alınan 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ayakkabı içine gizlenmiş 66 parça halinde 1 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de 1 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen 3 kişiyi takibe aldı.
Çalışmaların ardından gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ayakkabı içerisine gizlenmiş 66 parça halinde toplam 1 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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