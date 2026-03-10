Muğla ve Menteşe Belediye Başkanlarından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye Ziyaret

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ı ağırladı.

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Başkan Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Ziyarette kent yönetimi, yerel hizmetler ve belediyeler arası deneyim paylaşımı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Ünlüce, ziyaretlerinden dolayı konuk başkanlara teşekkür ederek Eskişehir'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ünlüce, yerel yönetimlerin dayanışma içinde çalışmasının şehirlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Ahmet Aras ve Başkan Gonca Köksal Aras ise Eskişehir'de hayata geçirilen projeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek Ünlüce'ye çalışmalarında başarılar diledi.