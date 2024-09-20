Eskişehir'de Bugün Yollar Senin Etkinliği İçin Tramvayla Yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Bugün Yollar Senin Etkinliği İçin Tramvayla Yolculuk

Eskişehir\'de Bugün Yollar Senin Etkinliği İçin Tramvayla Yolculuk

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tramvayla yolculuk ederek 22 Eylül’de düzenlenecek 'Bugün Yollar Senin' bisiklet turuna vatandaşları davet etti.

20.09.2024 16:48  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla tramvayda yolculuk etti. Başkan Ünlüce, 22 Eylül Pazar günü "Bugün Yollar Senin" sloganıyla arabasız bir gün için bisiklet turu yapılacağını hatırlatarak, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Bu yıl 16-22 Eylül 2024 tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Başkan Ünlüce, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ile tramvayla yolculuk yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünden tramvaya binen Başkan Ünlüce, tramvayda vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra tramvaydan inen Başkan Ünlüce, İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde gezerek vatandaşlarla selamlaştı.

Hareketli yaşamın önemine değinen Başkan Ünlüce, 22 Eylül'de Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında "Bugün Yollar Senin" sloganıyla arabasız bir gün için bisiklet turu düzenleneceğini hatırlattı. Ünlüce, Eskişehirlileri etkinliğe davet ederek, "Pazar günü arabayla çıkmayalım" çağrısında bulundu.

Etkinlik, 22 Eylül Pazar Saat 10.00'da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, saat 10.30'da ise Odunpazarı Meydanı'ndan başlayacak. Bisiklet korteji Kanlıkavak Gazebo'da son bulacak. Kortejin tamamlanmasının ardından ise Gazebo Park'ta birçok etkinlik düzenlenerek hediye çekilişi yapılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Güncel, Sağlık, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Bugün Yollar Senin Etkinliği İçin Tramvayla Yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 18:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Bugün Yollar Senin Etkinliği İçin Tramvayla Yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement