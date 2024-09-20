Eskişehir\'de Bugün Yollar Senin Etkinliği İçin Tramvayla Yolculuk

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla tramvayda yolculuk etti. Başkan Ünlüce, 22 Eylül Pazar günü "Bugün Yollar Senin" sloganıyla arabasız bir gün için bisiklet turu yapılacağını hatırlatarak, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Bu yıl 16-22 Eylül 2024 tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Başkan Ünlüce, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ile tramvayla yolculuk yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünden tramvaya binen Başkan Ünlüce, tramvayda vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra tramvaydan inen Başkan Ünlüce, İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde gezerek vatandaşlarla selamlaştı.

Hareketli yaşamın önemine değinen Başkan Ünlüce, 22 Eylül'de Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında "Bugün Yollar Senin" sloganıyla arabasız bir gün için bisiklet turu düzenleneceğini hatırlattı. Ünlüce, Eskişehirlileri etkinliğe davet ederek, "Pazar günü arabayla çıkmayalım" çağrısında bulundu.

Etkinlik, 22 Eylül Pazar Saat 10.00'da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, saat 10.30'da ise Odunpazarı Meydanı'ndan başlayacak. Bisiklet korteji Kanlıkavak Gazebo'da son bulacak. Kortejin tamamlanmasının ardından ise Gazebo Park'ta birçok etkinlik düzenlenerek hediye çekilişi yapılacak.