Eskişehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye ekipleri, Mihalgazi'de çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler Çukurbağ mevkiine sıçrayan yangında ilk müdahalenin ardından soğutma çalışmaları yaparak, yangının büyümesinin önüne geçti.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'nde seralık alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevler ormanlık alana doğru sıçradı. EBB İtfaiyesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çukurbağ mevkiine doğru ilerleyen yangına anında müdahale etti. Ekipler, ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması gerçekleştirildi.

EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hava sıcaklıklarının çok yüksek seyrettiği bu dönemde olası yangınlara karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.