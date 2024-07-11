Eskişehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Mihalgazi'de çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler Çukurbağ mevkiine sıçrayan yangında ilk müdahalenin ardından soğutma çalışmaları yaparak, yangının büyümesinin önüne geçti.

11.07.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye ekipleri, Mihalgazi'de çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler Çukurbağ mevkiine sıçrayan yangında ilk müdahalenin ardından soğutma çalışmaları yaparak, yangının büyümesinin önüne geçti.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'nde seralık alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevler ormanlık alana doğru sıçradı. EBB İtfaiyesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çukurbağ mevkiine doğru ilerleyen yangına anında müdahale etti. Ekipler, ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması gerçekleştirildi.

EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hava sıcaklıklarının çok yüksek seyrettiği bu dönemde olası yangınlara karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mihalgazi, Eskişehir, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:20:57. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement