Eskişehir'de Dernek Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'yi Ziyaret Etti

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(ESKİŞEHİR) - Türkiye Yardımsevenler Derneği Eskişehir Şubesi, Odunpazarı Muhtarlar Derneği ve Eskişehir Serhat Özkarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Başkan Ünlüce'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Yardımsevenler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Serpil Çamoğlu, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Önlü, Eskişehir Serhat Özkarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Ünlüce'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerde dernek başkanları ve üyeleri, Ünlüce'yi seçim başarısı dolayısıyla kutladı; yeni döneminde kendisine başarı diledi. Ünlüce de ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.