Eskişehir\'de Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi

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Eskişehir'de, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında başlatılan "Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi" ile kentteki 10 okulda öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerine dijital bağımlılık eğitim programı uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayı itibariyle başlatılan proje kapsamında ilk hafta etkinliklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu süreçte "Halk Sağlığı Tayfaları"nın, öğrencilere dijital cihaz kullanımının zararları hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Eğitim programı kapsamında öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bir resim etkinliği düzenlendi. Çocukların çizdiği resimler, okullarda oluşturulan 'Halk Sağlığı Köşesi'ne asıldı ve bu köşeler, proje boyunca yapılacak etkinliklerle sürekli güncellenecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada projeyle ilgili görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Seval Çalışkan, dijital bağımlılığın özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etki yaptığını kaydetti.

Bu tür farkındalık programlarının çocukların sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmelerinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Çalışkan, Projenin uzun vadede dijital bağımlılığın olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Tayfaları, her hafta farklı etkinliklerle devam edecek proje kapsamında dijital cihazların aşırı kullanımının yol açabileceği sağlık problemlerine karşı önleyici adımlar atmayı hedefliyor.