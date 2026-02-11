Eskişehir'de Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de emekli Kazım Kınık'a kendisini polis olarak tanıtarak 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizini alarak dolandırdığı iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ile A.B. 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
