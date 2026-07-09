Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası Heyecanı Devam Ediyor

09.07.2026 14:43  Güncelleme: 15:15
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sarısungur Göleti'nde düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda üçüncü gün yarışları büyük heyecana sahne oldu. 1000 metre yarı final ve finallerinde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sarısungur Göleti'nde düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları bir araya getirirken, üçüncü gün yarışları da büyük bir heyecana sahne oldu.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Kupası, Eskişehir'de büyük bir heyecanla devam ediyor. Şampiyonanın üçüncü gününde gerçekleştirilen 1000 metre yarı final ve final yarışları, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, kanoseverler de heyecan dolu anlar yaşadı. Başarılı performanslarıyla finallerde dereceye giren sporcular, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Yarışları yerinde takip eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile sporcuları yalnız bırakmayarak alanda sporcular, antrenörler ve federasyon yetkilileriyle bir araya geldi. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Ünlüce, centilmence mücadelelerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kabakçı, organizasyona ev sahipliği yapan Ünlüce'ye ve belediye ekibine teşekkür ederek, Eskişehir'in ulusal ve uluslararası spor organizasyonları için örnek bir ev sahipliği sergilediğini söyledi. Eskişehir'in su sporları alanındaki potansiyeline dikkat çeken Kabakçı, kentin gelecekte de önemli kano organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Gün sonunda düzenlenen madalya töreninde Ünlüce, 1000 metre yarı final ve final yarışlarında derece elde eden sporculara madalyalarını takdim etti. Sporcuların mutluluğuna ortak olan Ünlüce, Eskişehir'in sporun birçok branşına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek, ulusal ve uluslararası organizasyonların kentin spor kültürüne ve tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Ünlüce, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 400 sporcuyu Durgunsu Kano Türkiye Kupası için Eskişehir'imizde misafir ediyoruz. Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmak, kentimizin spor altyapısı ve doğa sporlarındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu vesileyle de Kanada'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk kano tarihine adını altın harflerle yazdıran milli sporcumuz Rahmi Kaan Karahan'ı da yürekten kutluyor, bu tarihi başarının Türkiye Kupası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza ilham olmasını diliyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Yarın, 200 metre eleme, yarı final ve final yarışları düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika

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