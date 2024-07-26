Eskişehir'de Gençler Sahne Aldı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi tarafından Kentpark Amfi'de düzenlenen "Sahne Açık" etkinliğinde, gençler başarılı performanslarıyla müzikseverlerden beğeni topladı.

EBB Gençlik Merkezi'nin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan özgün etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Kentpark Amfi'de düzenlenen "Sahne Açık" etkinliğinde gençler müzik dolu bir güne imza attı. Her yaştan dinleyicinin keyif aldığı mini konserler sonunda geleceğin yıldızları uzun süre alkışlandı.

Gençlere sahne deneyimi yaşatan Sahne Açık, ilerleyen günlerde genç yeteneklerle müzik tutkunlarını buluşturmaya devam edecek.