Eskişehir\'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kanlıpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tesisten yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, biri palet fabrikası olmak üzere 3 fabrikaya daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan müdahalenin yanı sıra helikopterle de havadan destek verildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.