Eskişehir'de Güvenlik Önlemleri Artırılıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Eskişehir\'de Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Vali Aksoy, Eylül ayındaki güvenlik toplantısında okul ve çevresinde alınan önlemleri açıkladı.

04.10.2024 15:37
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eylül Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda il genelindeki güvenlik konularına dair bilgilendirmede bulundu.

Vali Aksoy, geçen ay 263 okulda 585 devriye faaliyetinin yanı sıra 37 umuma açık iş yeri, 25 tekel büfesi ve market, 21 kahvehane ile 8 oyun salonun denetlendiğini açıkladı.

İl genelinde tüm ilk ve orta dereceli okulların bahçelerinde giriş ve çıkışlarda okul idarecileri, öğretmenleri ve okul çalışanları dışında ilgisiz kişilerin bulunmasının yasaklandığını belirten Aksoy, bu tür kişilerin ilk tespitinde ikaz, tekrarı halinde idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

Aksoy, seyyar satıcıların okul civarında bulunmasının yasaklanmasının yanı sıra ders saatlerinde öğrencilerin girişine izin veren internet kafe, oyun salonu, kahvehane sahiplerine işlem yapılacağını anlattı.

Emniyet birimleri, jandarma ve belediye zabıtalarının titizlikle uygulamaları sürdürdüğünü kaydeden Aksoy, yönetmelik kapsamında kalan her türlü bıçak, delici ve kesici, yaralayıcı sahiplerinin taşınmasıyla kullanılmasının da yasaklandığını bildirdi.

Üniversite eğitiminin güvenliğiyle alakalı çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Aksoy, kurumlarla işbirliği içinde hareket edildiğini belirtti.

Rektörlerle toplantılar yaptıklarını dile getiren Aksoy, "Öğrencileriyle özellikle narkotik terör ve asayiş suçlarına yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin yapılması, özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü kapsamında 7 bin 700 öğrenciye ulaşılmış, bilgilendirme ve önleyici faaliyetleri konusunda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir." dedi.

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Yerel Yönetim, Politika, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Eylül, Son Dakika

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