Eskişehir'de Halk Sağlığı Haftası'nda Vali Yılmaz stantları gezdi, sağlık vurgusu yaptı
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde kurulan sağlık stantlarını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali, sağlığın önemine dikkati çekerek vatandaşlarla bir araya geldi ve resim sergisini de gezdi.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda sağlık stantlarını ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan stantları gezen Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Yılmaz, etkinlikte SOMET Zihinsel Gelişim Derneği'nin standını da ziyaret ederek dernek temsilcileriyle görüştü.
Sağlığın önemine dikkati çeken Yılmaz, "Bedeniniz size neye ihtiyacı olduğunu söyler, yeter ki dinlemeyi bilin." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, program kapsamında sağlık alanında faaliyet gösteren diğer stantları ve resim sergisini de gezerek katılımcılarla bir araya geldi.
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