Eskişehir'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Eskişehir\'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
12.07.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki şüpheli, çaldıkları altın ve parayla yakalanarak tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de girdikleri bir evdeki çelik kasanın yanı sıra ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Odunpazarı ilçesindeki bir eve giren şüpheliler S.D. ve İ.N.O. içerde bulunan çelik kasayı açıp, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin lira nakit para ve tableti alıp kaçtı. İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmasında, kimlikleri tespit edilen S.D. ve İ.N.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin S.D.'nin 'Hırsızlık' suçundan aranmasının bulunduğu, İ.N.O.'nun ise 2 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

17:43
Greenwood’dan sonra yeni bir yıldız daha Kerem Aktürkoğlu’nun yerine gelecek
Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
17:05
Amedspor’dan Batshuayi bombası
Amedspor'dan Batshuayi bombası
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
15:43
Haluk Levent gözaltına alındı
Haluk Levent gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 17:49:56. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.