Eskişehir'de hububat alım rekoru 557 bin tona yükseldi - Son Dakika
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Eskişehir'de hububat alım rekoru 557 bin tona yükseldi

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Eskişehir\'de hububat alım rekoru 557 bin tona yükseldi
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 2023'te 440 bin tonla kırılan Cumhuriyet tarihi hububat alım rekorunun bu yıl 557 bin tona çıktığını bildirdi. 25 Haziran-26 Ağustos arasındaki kampanyada 11 ilçedeki 21 alım noktasında yaklaşık 12 bin üreticiye 8 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir'de 2023 yılında 440 bin ton hububat alımıyla kırılan Cumhuriyet tarihinin rekorunun, bu yıl 557 bin tona yükseldiğini bildirdi.

Vali Yılmaz, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Eskişehir Başmüdürlüğünü ziyaret ederek 2026 yılı hububat alım kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar ve kentte kırılan alım rekoruna ilişkin bilgi aldı.

TMO Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar ve personel tarafından karşılanan Yılmaz'a, hububat alımları, üreticilere yönelik çalışmalar ve kampanyanın sonuçları hakkında bilgi verildi.

Yılmaz, ziyarette yaptığı açıklamada, Eskişehir'de 2023 yılında 440 bin ton hububat alımıyla kırılan Cumhuriyet tarihinin rekorunun, bu yıl 557 bin tona yükseldiğini belirtti.

Hububat alım kampanyasının 25 Haziran'da başlayıp 26 Ağustos'ta tamamlandığını ve 63 gün sürdüğünü aktaran Yılmaz, Eskişehir'in 11 ilçesindeki 21 farklı alım noktasında yaklaşık 12 bin üreticiye 23 bin randevu verildiğini kaydetti.

Üreticilerin ürünlerini en kısa sürede TMO'ya teslim edebilmesi amacıyla kampanya süresince haftada 66 saat mesai yapıldığını ifade eden Yılmaz, toplam 557 bin ton hububat alındığını ve yaklaşık 12 bin üreticiye 8 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını söyledi.

Yılmaz, elde edilen rekorun yoğun ve özverili çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "Bu rekorun bütün çiftçilerimize, Eskişehir'imize ve ülkemize bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Çiftçilerin üretimden elde ettiği gelirin artmasını temenni eden Yılmaz, "İnşallah çiftçilerimizin yüzü hep gülsün istiyoruz. Çiftçilerimiz hep rekor kırsın. Bu sene kırdığımız rekoru gelecek sene daha da artırarak kırmaya devam edelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, TMO Eskişehir Başmüdürlüğü personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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