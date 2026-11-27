Eskişehir'de cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda terk edilmiş ve hurda durumdaki araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir Valiliğince yayımlanan genel emir kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uzun süredir kullanılmadan bırakılan araçlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan kontrollerde, bulunduğu yerde uzun süredir bekleyen, kullanılmadığı ve hurda durumda olduğu değerlendirilen araçlar tespit ediliyor.

Araç sahiplerine ulaşılması için çalışma yürütülürken, sahibine ulaşılamayan araçlar çekicilerle bulundukları yerden kaldırılarak otoparklarda muhafaza altına alınıyor.

Uygulamayla kent genelinde görüntü kirliliğinin önlenmesi, cadde ve sokaklarda atıl durumda bulunan araçların oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi hedefleniyor.