Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İklim İçin Ortak Akıl Hamlesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İklim İçin Ortak Akıl Hamlesi

12.04.2026 12:26  Güncelleme: 14:01
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iklim politikası çalıştayı, enerji, ulaşım, su, atık yönetimi ve yeşil alanların korunması konularında ortak bir yol haritası oluşturmayı amaçladı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) düzenlediği iklim politikası çalıştayında; kentin geleceği için enerji, ulaşım, su, atık yönetimi ve yeşil alanların, kültürel-doğal varlıkların korunması alanlarında ortak yol haritası oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İklim Politikası Hazırlık Çalıştayı", Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Çalıştayda, Eskişehir'in iklim değişikliğine karşı mücadele ve uyum kapasitesini artırmaya yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştaya; üniversiteler, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile belediye birimleri ve iklim çalışma grubu katılım sağladı. Çok paydaşlı yapı sayesinde kapsamlı ve uygulanabilir politika önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

İki gün süren çalıştay kapsamında beş ana başlıkta odak grup toplantıları düzenlendi. "Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi" oturumunda kentin enerji riskleri ve fırsatları ele alınırken; "Sürdürülebilir Ulaşım" başlığında düşük karbonlu ulaşım sistemleri, yaya önceliği, bisiklet ve mikro-mobilite çözümleri değerlendirildi.

"Atıksız Kent ve Atık Yönetimi" oturumunda döngüsel ekonomi yaklaşımı ve atık yönetimi kapasitesi tartışılırken, "Su Güvenliği" başlığında iklim değişikliğine dayanıklı su yönetimi konuları gündeme geldi. "Yeşil Alanların, Kültürel ve Doğal Varlıkların Korunması" oturumunda ise doğa temelli çözümler ve kentsel yeşil altyapının rolü ön plana çıktı."

Belediye birimleri ve kamu-özel iş birliği oluşumu olan İklim Çalışma Grubu ile üniversitelerden kamuya, sivil toplumdan özel sektöre kadar geniş bir katılımla tekil çözümler yerine ortak bir yön duygusu oluşturmaya odaklanılan çalıştaydan elde edilen sonuçların, Eskişehir'in iklim politikalarına yön vermesi ve kentin daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlanmasına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

