Eskişehir Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması'nda Birinci Aşama Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Eskişehir Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması'nda Birinci Aşama Sonuçları Açıklandı

11.06.2026 13:24  Güncelleme: 14:29
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması'nda birinci aşama sonuçlandı. 8 genç şef ikinci aşamaya geçerken, final ve ödül töreni 14 Haziran 2026'da yapılacak.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması'nda birinci aşama sonuçları açıklandı. Uluslararası jüri önünde performans sergileyen genç orkestra şefleri arasından sekiz isim, ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması'nın birinci aşama sonuçları açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden yarışmaya katılan ve canlı performanslarını uluslararası jüri önünde sergileyen genç orkestra şefleri arasından 8 isim ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı.

Ana sponsorluğunu Lande'nin, ödül sponsorluğunu Burcu Acartürk Yıldız'ın üstlendiği yarışma, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Eczacıbaşı'nın sponsorluğunda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Devlet Senfoni Orkestrası'nın katkılarıyla hayata geçiriliyor.

8 İSİM İKİNCİ AŞAMADA

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Georg Albegov, Atay Bağcı, Tom Zwolinski, Wei Chung-Chen, William Garfield Walker, Brian Liao, Hancheng Guo ve William Lai yarışmanın ikinci aşamasında yer almaya hak kazanan şefler oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde canlı performans sergileyen yarışmacılar, müzikal yorumları ve teknik becerileriyle uluslararası jüri tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. İkinci aşamada performanslarını sürdürecek 8 yarışmacı arasından seçilecek dört finalist, yarışmanın final konserinde canlı performansını gösterme hakkı elde edecek.

ÖDÜL TÖRENİ 14 HAZİRAN'DA

Sanat yönetmenliğini Rengim Gökmen'in üstlendiği yarışma, genç orkestra şeflerine uluslararası ölçekte kendilerini gösterme fırsatı sunarken, klasik müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor.

Klasik müzik dünyasının önemli isimlerinden Gürer Aykal'ın jüri başkanlığını yaptığı yarışmanın jüri kurulunda, Terje Mikkelsen, Emil Tabakov, José Ferreira Lobo ve James Ross yer alıyor. Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması'nın final konseri ve ödül töreni 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 18.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması'nda Birinci Aşama Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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