ESKİŞEHİR'de bir inşaatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'ndeki bir inşaatta yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 7 itfaiye aracı ve 21 personelle gerçekleştirilen müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de İnşaatta Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?