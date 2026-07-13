Eskişehir\'de İnşaatta Yangın

ESKİŞEHİR'de bir inşaatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'ndeki bir inşaatta yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 7 itfaiye aracı ve 21 personelle gerçekleştirilen müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.