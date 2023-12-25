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Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 118 av tüfeği fişeği, 2 litre kaçak alkollü içecek ve 12 litre kaçak alkollü içecek üretiminde kullanılan sıvı madde bulundu.

Eskişehir\'de kaçak içki operasyonu
25.12.2023 - 16:33,  Güncelleme: 16:42
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Eskişehir'de kaçak alkollü içecek üretimi yapan şahıslara yönelik bir eve yapılan aramalarda, silah, fişek, kaçak alkollü içecek ve üretiminde kullanılan sıvı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir ikamette kaçak alkollü içecek üretimi yapıldığını tespit etti. Tespit edilen ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 118 av tüfeği fişeği, 2 litre kaçak alkollü içecek ve 12 litre kaçak alkollü içecek üretiminde kullanılan sıvı madde ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA
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