Eskişehir'de Kadın Cinayeti - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadın Cinayeti

18.07.2025 14:19
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Yabancı uyruklu S.S.K., eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

İlçeye bağlı Güllük Mahallesi Havlucu Sokağı'nda ikamet eden 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K. (29) ile yabancı uyruklu eski erkek arkadaşı A.S. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.S., bıçakla S.S.K'nın boğazını kesti.

Genç kadının evde hareketsiz yattığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen S.S.K'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

S.S.K'nın biri özel gereksinimli 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet şüphelisi A.S'yi Sakarya'da yakaladı.

Eskişehir'e getirilen zanlı, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Görgü tanığı 67 yaşındaki Sevim Akgün, gazetecilere, saat 05.30'da polislerin güvenlik kamerası görüntüsü almak için zilini çaldığını söyledi.

İlk önce hırsızlıktan şüphelendiklerini anlatan Akgün, "Daha sonra eve girip, yattım. Bir uyandım ki, komşumun öldürüldüğünü öğrendim. 4 çocuğu bulunan kadın 3'ünü eski kocasının yanına göndermiş. Kapının önünde oynarken onları görüyorum ama isimlerini bilmem. Bir çocuğu engelliydi. Cinayet sırasında onun evde olduğunu duydum. Engelli çocuğu evden polis kucağında çıkarttı." diye konuştu.

Diğer görgü tanığı Banu Koçyiğit de polisin sabaha karşı olay yerine geldiğini dile getirdi.

S.S.K'nın çocuklarından birinin engelli olduğunu belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Hiç evden çıkmayan, çok genç, çok güzel, namuslu bir kadındı. Herhangi bir ses duymadım. Sadece bir ara çarpışma sesi duydum. Çocuğunun bağırtı sesini duydum ama uyumaya devam ettim. Çünkü çocuk rahatsız olduğu için devamlı bağırıyordu. Kendisi Türkçe konuşamıyordu ama anlıyordu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kadın Cinayeti - Son Dakika

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