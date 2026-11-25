(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Kent Konseyi iş birliğiyle, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Bir Eşitlik Ütopyası" başlıklı müzikli seminer düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eşitlik bir ütopya değil, birlikte mücadele ederek gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir yaşam biçimidir." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Kent Konseyi iş birliğinde, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde seminer düzenlendi. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen "Bir Eşitlik Ütopyası" başlıklı etkinlikte; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların eşit ve özgür yaşam hakkı ile şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın önemi ele alındı. Eğitimci-yazar Banu Tozluyurt ve söz yazarı-besteci Firdevs Çelikel'in konuk olduğu canlı müzikli seminerde, adil bir yaşamın ve eşitlikçi bir toplumun inşasına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

MÜCADELE VURGUSU

Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zuhal Edizkan Şen; 25 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, eşitlik ve dayanışma mücadelesini büyütme günü olduğunu vurguladı. Kadınların ve erkeklerin birbirlerinin haklarına ve emeğine saygı duyduğu bir yaşamın mümkün olduğunu belirten Şen; kadınların eşit, özgür ve şiddetten uzak yaşama hakkının savunulmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha adil, özgür ve demokratik bir toplumun temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Eşit hak ve fırsatlara sahip bir toplumun ancak ortak çabayla kurulabileceğini belirten Ülüğ, sanatın ve müziğin birleştirici gücüyle bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

"EŞİTLİK BİR ÜTOPYA DEĞİL"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise kadına yönelik şiddetin toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Ünlüce; sözlü, psikolojik ve ekonomik şiddetin de kadınların yaşamında derin izler bıraktığını ifade etti. Eşitliğin bir hayal olmaktan çıkarılarak ortak mücadeleyle gerçeğe dönüştürülebileceğini vurgulayan Başkan Ünlüce, Mirabal kardeşlerin mücadelesini hatırlatarak dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ünlüce, yaşanan acıların güçlü bir mücadele ve dayanışmayla daha aydınlık bir geleceğin kapısını aralayabileceğini belirtti. Ünlüce, "Eşitlik bir ütopya değil, birlikte mücadele ederek gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir yaşam biçimidir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Banu Tozluyurt ve Firdevs Çelikel'in katkılarıyla devam eden canlı müzikli seminerde, sanatın anlatım gücüyle toplumsal eşitlik konusunda farkındalık oluşturuldu.