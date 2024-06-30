Eskişehir'de Kadını Öldüren Kişi, Kendini de Vurarak İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Kadını Öldüren Kişi, Kendini de Vurarak İntihar Etti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir erkek, eski gönül ilişkisi yaşadığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.06.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eskiden gönül ilişkisi yaşadığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Hatice Usalan'ı (57) bir süre takip eden eski erkek arkadaşı Necmettin T. (69), işe gitmek için Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dinçerler Sokak'taki durakta servis bekleyen kadına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Necmettin T'yi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide ölü buldu.

Usalan'ı vurduğu silahla intihar ettiği belirlenen Necmettin T'nin cesedi, hastane morguna gönderildi.

İkilinin yaklaşık 2 yıl önce tanışıp bir süre gönül ilişkisi yaşadıkları, Necmettin T'nin evlenme teklifini kadının kabul etmemesinin ardından ayrıldıkları, Usalan'ın bu kişiyle ilgili geçmişte koruma ve tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

Başka birisiyle yaklaşık 2 ay önce evlenen Hatice Usalan'ın cenazesinin, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işleminin ardından Artvin'in Hopa ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kadını Öldüren Kişi, Kendini de Vurarak İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kadını Öldüren Kişi, Kendini de Vurarak İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement