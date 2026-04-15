Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Kadınlar İçin Alçı ve Boya Kursu" Düzenledi

15.04.2026 13:54  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınların teknik sorunlara çözüm üretebilmelerini desteklemek amacıyla 'Kadınlar için Alçı ve Boya Kursu' düzenledi. Teorik ve uygulamalı eğitimler ile katılımcılar pratik beceri kazandı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları teknik sorunlara kendi başlarına çözüm üretebilmelerini desteklemek amacıyla düzenlediği kurslara bir yenisini daha ekledi. "Kadınlar için Alçı ve Boya Kursu", teorik ve uygulamalı eğitimleriyle katılımcılardan tam not aldı.

EBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Eşitlik Birimi koordinasyonunda hayata geçirilen Kadınlar için Alçı ve Boya Kursu, iki gün sürdü. Eğitimlerde kadınlar hem yeni bilgiler edinmenin hem de üretmenin keyfini yaşadı.

Kurs kapsamında katılımcılara duvar onarımı, alçı uygulamaları ve boya teknikleri gibi temel konularda detaylı bilgi verildi. Teorik anlatımların ardından atölye çalışmalarına geçen kadınlar, öğrendiklerini birebir uygulayarak pratik kazanma fırsatı buldu. Eğitimler, Yenikent yerleşkesinde bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı atölyelerinde gerçekleştirildi.

Kursa katılan kadınlar, bu tür eğitimlerin kendilerine hem özgüven hem de pratik beceri kazandırdığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti. Katılımcılar, günlük hayatta ihtiyaç duydukları pek çok işi artık kendi başlarına yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını destekleyen eğitimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
Şenol Güneş’ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz Şenol Güneş'ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz

14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 15:11:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.