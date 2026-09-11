Eskişehir'de kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı
Eskişehir Tepebaşı'nda kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yola düşerek arkadan gelen otomobilin altında kaldı. Otomobilin altından çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
ESKİŞEHİR'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü T.B.G., arkadan gelen otomobilin altında kaldı. Kazada sürücü T.B.G. yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde meydana geldi. T.B.G. yönetimindeki 26 AJG 056 plakalı motosiklet, Cafer Ü. kullandığı 07 AAS 857 plakalı kamyonete çarptı. Dengesini kaybederek yola düşen T.B.G., arkasından gelen M.C.Ö. yönetimindeki 26 AIN 473 plakalı otomobilin altında kaldı. Otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin aracı kaldırmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.B.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?