Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Hayat Kurtaran Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Hayat Kurtaran Müdahale

18.01.2026 13:33  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Seyitgazi Numanoluk Mahallesi'nde yoğun kar yağışı sonucu yolu kapanan mahallede mahsur kalan bir hastayı hastaneye ulaştırmak için harekete geçti. Ekipler, yolu 30 dakikada açarak acil durumu çözdü.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Seyitgazi Numanoluk'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta vatandaşı hastaneye ulaştırdı.

EBB Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Numanoluk Mahallesi'nde kar nedeniyle yolların trafiğe kapanması ve bir vatandaşın acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyması üzerine harekete geçti. Gelen ihbar üzerine bölgeye kısa sürede intikal eden greyder ve kar küreme araçları, mahallenin ulaşım engelini yaklaşık 30 dakika içinde ortadan kaldırdı.

Numanoluk Mahalle Muhtarı Nazif Ayık, bölgede kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşandığını belirterek, "Hastamız vardı, yollarımız kapalıydı. Büyükşehir Belediyesine haber verdik, yarım saat içinde gelip yolumuzu açtılar. Ayşe Ünlüce Başkanımıza ve ekiplere teşekkür ederiz" dedi.

Hastası olan vatandaş ise ekiplerin kısa sürede kapalı yolları açtığını ifade ederek, hastaneye tam zamanında yetiştiklerini söyledi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Kırsal Bölge Sorumlusu Çetin Çelik, kış şartlarının ağırlaştığı yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için ekiplerin teyakkuzda olduğunu vurguladı. Çelik, Eskişehir kırsalında sürdürülen çalışmaların, vatandaşların güvenliği ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Seyitgazi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Hayat Kurtaran Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Jhon Duran hakkında bomba iddia Jhon Duran hakkında bomba iddia
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Tan Sağtürk’e yeni görev Tan Sağtürk'e yeni görev

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 18:04:30. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Hayat Kurtaran Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.