Eskişehir\'de Kaymakamlara Veda Töreni

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan kaymakamlar ile Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve aileleri onuruna veda programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Vali Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi kapsamında görev yeri değişen kaymakamlara Eskişehir'e sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Başarı Belgesi verdi.

Programa, Kars Susuz Kaymakamlığına atanan Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, Sinop Dikmen Kaymakamlığına atanan Alpu Kaymakamı İsmail Timur, Kars Digor Kaymakamlığına atanan Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Osmaniye Vali Yardımcılığına atanan Çifteler Kaymakamı Mehmet Usta, Çorum Vali Yardımcılığına atanan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Bursa Vali Yardımcılığına atanan Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın'ın yanı sıra vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları katıldı.

Kaymakamlık mesleğinin fedakarlık, adalet ve gönüllere dokunma sorumluluğunu taşıyan özel görev olduğunu belirten Yılmaz, görev süresi boyunca geride bırakılan hizmetlerin en kıymetli miras olduğunu ifade etti.

Devleti temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, vatandaşın duasını almanın, mazlumun, garibin ve ihtiyaç sahibinin yanında olmanın mesleğin en değerli yönlerinden biri olduğunu kaydetti.