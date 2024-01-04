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Eskişehir'de Kaza: Şerif Ahmet Bal Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaza: Şerif Ahmet Bal Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kontrolünü yitirdiği ciple, yol ayrımındaki bariyer ile Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarpan Şerif Ahmet Bal (64), hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan Bal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskişehir\'de Kaza: Şerif Ahmet Bal Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 16:24,
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ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, kontrolünü yitirdiği ciple, yol ayrımındaki bariyer ile Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarpan Şerif Ahmet Bal (64), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Ankara kara yolunda Sivrihisar mevkisinde meydana geldi. Şerif Ahmet Bal, kullandığı 06 CIG 705 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan cip, Afyonkarahisar yol ayrımındaki bariyere ve Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Bal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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