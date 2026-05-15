Eskişehir'de Kaza: Yayaya Çarpan Araç Kontrolden Çıktı

15.05.2026 19:06
Eskişehir'de otomobilin yayaya çarpması sonucu Gökçe Kurtulmuş hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a (35) çarptı. Bir iş yerinin duvarıyla otomobil arasında sıkışan Kurtulmuş, hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. (48) adlı kadın sürücü, kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil Şair Fuzuli Caddesi'nden geçip, Şirinyer Sokak'ta kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarpıp iş yerinin duvarına sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü E.A. yaralandı. Ekiplerin kontrolünde Gökçe Kurtulmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtulmuş'un cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Sürücü E.A. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

